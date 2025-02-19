Fenerbahçe, Avrupa'da 284. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Anderlecht maçıyla birlikte Avrupa'daki 284. maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 284. maçını oynayacak
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19 Şubat 2025 15:02
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında perşembe günü Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 146. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 91

 45

 27

 19

 131

 91
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 283

 112

 60

 111

 386

 402
 

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