Fenerbahçe Alagöz Holding, yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi yemekte bir araya geldi.
Ataşehir'de bir restoranda düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic, teknik ekip ve oyuncular katıldı.
Ataşehir'de bir restoranda düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic, teknik ekip ve oyuncular katıldı.
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