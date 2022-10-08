Fenerbahçe Alagöz Holding, yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi yemekte buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, yemekte bir araya geldi.
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08 Ekim 2022 00:53
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi yemekte bir araya geldi.

Ataşehir'de bir restoranda düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

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