Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya geldi.
İlk maçı 82-62'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.
Fenerbahçe, bu skorla FIBA Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler toplamda 9. kez Final Four'a çıkma başarısı gösterdi.
İlk maçı 82-62'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.
Fenerbahçe, bu skorla FIBA Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler toplamda 9. kez Final Four'a çıkma başarısı gösterdi.
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