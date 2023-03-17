Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'i 82-62 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 21:37
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya geldi.

İlk maçı 82-62'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.

Fenerbahçe, bu skorla FIBA Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler toplamda 9. kez Final Four'a çıkma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery