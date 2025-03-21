Felipe Melo'dan formalı paylaşım: 'En büyük Türkiye'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FELİPE MELO'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.
"EN BÜYÜK TÜRKİYE"
Brezilyalı eski oyuncu, yaptığı paylaşımda Türkiye formasını öperek "En büyük Türkiye" dedi.
FELİPE MELO'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.
"EN BÜYÜK TÜRKİYE"
Brezilyalı eski oyuncu, yaptığı paylaşımda Türkiye formasını öperek "En büyük Türkiye" dedi.