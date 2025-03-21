Felipe Melo'dan formalı paylaşım: "En büyük Türkiye"

Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Felipe Melo'dan formalı paylaşım: 'En büyük Türkiye'
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21 Mart 2025 01:45
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

FELİPE MELO'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.

"EN BÜYÜK TÜRKİYE"

Brezilyalı eski oyuncu, yaptığı paylaşımda Türkiye formasını öperek "En büyük Türkiye" dedi. 

 
 

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