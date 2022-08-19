Federico Macheda: 'Beni ben yapan Alex Ferguson'

İngiltere Premier Lig'de daha önce Manchester United forması giyen, Yunanistan macerasının ardından bu sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer olan Federico Macheda, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan İtalyan golcü, Premier Lig günleri, Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Joshua King, Ankaragücü'ndeki hedefleri ve birçok konuda konuştu. İşte Federico Macheda'nın Sporx'e yaptığı açıklamalar...
"ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Macheda, Ankaragücü'nden sana teklif geldiğinde ilk ne hissettin? Türk futbolu ile ilgili nasıl bir fikrin vardı, şu andaki fikrin nedir?
Takıma ilk geldiğimde güzel bir şeyler bekliyordum. Ankaragücü'nde yeni bir ekip oluştu. 15 kadar oyuncu gelmişti. Kulübün içinde güzel bir yapılanma var. Ankaragücü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. Başarılı olacağıma da inanıyorum.
"TARAFTARLARIMIZI İYİ BİR DÖNEM BEKLİYOR"
Sezon öncesi kamplar önemlidir. Bence çok değerli bir teknik adam olan Mustafa Dalcı ile nasıl bir iletişim kurdunuz ve sezon öncesi kamplarda atılan goller golcü isimlere ne hissettiriyor?
Kampta çok güzel vakit geçirdim. Hocamız, ekibi, arkadaşlarım... Açıkçası herkes bana çok yardımcı oldu. Kendimi de iyi hazırladım. Sezon için hazırım. Gol atmak her zaman motive eder. Ankaragücü taraftarlarını ve bizi bence iyi bir dönem bekliyor.
"BİTİREBİLECEĞİMİZ EN İYİ YERDE"
Bu sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'de iyi bir pozisyon elde etme planı var. Takım olarak nasıl bir hedefiniz var? Senden dinlemek isterim.
Şahsen görüşüm, takımımızın en iyisini yapması. Ben de bir forvet oyuncusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çok yeni bir takımımız var. Maç maç bakacağız. Tabii ki ligi iyi bir yerde bitirmek gibi bir hedefimiz var.
"MİNİMUM 10 GOLÜN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"
Yunanistan'daki performansın için neler söylersin? Birçok maçta güçlü bir Macheda gördük. Ayrıca bu sezon Ankaragücü'nde nasıl bir gol hedefin var?
İlk hedefim takımıma yardımcı olmak. Takımın bir parçayısım. Minimum gol beklentim 10 golün üstününe çıkmak. Her zaman, bir öncekinden daha iyisini yapmayı hedeflerim.
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ
Türkiye'de daha önce birçok üst düzey takımın gündemine geldin. Daha önce gerçekten de Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'ın bir ilgisi, teklifi olmuş muydu?
Bahsettiğiniz kulüplerden teklif almadım. Geçen sene de bazı kulüplerle anıldım. Ama kalmak istedim. Bu sene Türkiye'ye gelmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu.
"ALEX FERGUSON, 17 YAŞINDAYKEN BANA GÜVENDİ"
Manchester United altyapısından yetiştin ve sana profesyonel olarak ilk süre veren kişi Sir Alex Ferguson'du. Sir Alex Ferguson ile bir anını anlatabilir misin?
5-6 sezon oynadım. Çok uzun bir süreydi. Alex Ferguson ile çok anım oldu. Hangisini anlatsam? Beni 17 yaşındayken oynatması, güvenmesi çok önemliydi. Beni yanına çağırıp oynatacağını ifade etmesi, o yaşta bu şansa sahip olmam unutulmaz bir andı.
MACHEDA'NIN GÖZÜNDEN FERGUSON...
Kariyerinde birçok teknik direktör ile çalışma fırsatı buldun. Sir Alex Ferguson ile diğer teknik adamları ayıran farklar neler?
Kendisini dünyanın en iyilerinden biri yapan şey disiplinidir. Çalışma azmi çok önemliydi. Bana çok şey kattı. Bunun dışında çok organize bir teknik adamdı. Bu bence diğerlerinden onu ayıran şeylerdi.
"DE GEA İLE HALEN KONUŞUYORUZ"
İngiliz ekibi Manchester United'da kurduğun ve şu an devam eden arkadaşlıkların var mı? Kimlerle hala görüşüyorsun?
Manchester United'da çok sayıda arkadaşım oldu. Örneğin De Gea ile ile halen arkadaşız. Çok başarılı bir kaleci ve samimi bir dosttur kendisi.
"ALTYAPI VE TRANSFERLER DENGELİ OLMALI"
Manchester United, Sir Alex Ferguson döneminde altyapısından yetişen ve o oyuncularla büyük başarılar elde eden bir takımdı. Elbette transferler de yapılırdı ama iskelet hep altyapıdan gelenler olurdu. Şimdiyse çok büyük rakamlar harcanıyor ama başarı elde edilemiyor. Sence bu durumun nedeni nedir?
Bence altyapı United'ın en büyük güçlerinden biri. Yeniden başarı için A Takım'a oyuncu çıkarmaları gerekiyor. Tabii ki yeni oyuncular alabilirler. Ama bunu dengeli şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum.
"RONALDO, KUPALAR KAZANACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR"
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılacağı iddiaları var. Ronaldo'nun durumu için neler söylersin?
Ronaldo'nun bir takımda olması her zaman önemlidir. Kendi bileceği bir iş. Yaptığı seçimler çok önemli. Yaşı ilerledi. Kupalar kazanabileceği bir takıma gitmek istiyor diye tahmin ediyorum. Ama Ronaldo gibi değerli bir oyuncuyu herkes takımına almak ister.
"TÜRKİYE'DE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIM"
Yunanistan'daki dönemine ve son 3 yıldaki performansına baktığımızda istikrarlı bir Federico Macheda var. Bu istikrar devam edecek mi?
Pana'da güzel zamanlar geçirdim. 40 gol attım. Beni mutlu etti. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Gol adedi daha azdı. Burada güzel bir başlangıç yapacağıma inanıyorum. Ankaragücü için elimden gelenin en iyisini yapacağım.
KING, BALOTELLI, BERTOLACCI...
Spor Toto Süper Lig'de şu anda forma giyen ve çok samimi olduğun arkadaşların var mı? Kimler olduğunu paylayabilir misin lütfen?
Türkiye'de çok sevdiğim arkadaşlarım var. Örneğin; Kayserispor'da forma giyen Andrea Bertolacci, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olan Joshua King iyi arkadaşlarım arasında.
"KING, FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAKTIR"
King'i bize biraz anlatabilir misin? Fenerbahçe'de sence başarılı olacak mı, nedir fikrin?
Joshua King iyi futbolcu. Fenerbahçe'de de başarılı olur. Kaliteli bir insan ve kaliteli bir futbolcu. Onun için başarılı olacağına inanıyorum.
"OĞLUM BİR YANA, DÜNYA BİR YANA..."
Federico Macheda'nın iyi bir golcü olmanın dışında iyi bir aile babası olup olmadığını merak ediyorum. Oğlu ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Kendini iyi bir aile babası olarak görüyor musun?
Açıkçası oğlum benim bu dünyadaki en büyük mutluluk kaynağım diyebilirim. Kötü bir an yaşarsınız ve mutsuz olursunuz ya... İşte böyle bir durumda bile ona baktığımda dünya bir yana o bir yana oluyor. İyi bir aile babası olduğumu söyleyebilirim (gülerek).
"TARAFTARLARIMIZ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
Ankaragücü taraftarlarına Sporx aracılığıyla bir mesajın var mı?
İlk maçtaki atmosfer harikaydı. Taraftarlarımız beni heyecanlandırıyor. Bu sene bizi ciddi şekilde destekliyorlar. Böyle devam etsinler. Onlar bize her zaman destek olsun. Biz de futbolcular olarak taraftarlarımızı mutlu edelim.
FEDERICO MACHEDA İLE KISA KISA
Antrenman – Gelişim
Futbol – Hayat
Gol – Her şeyim
M.United – Aşk
Derbi – Tutku
Aile – Sevgi
"ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Macheda, Ankaragücü'nden sana teklif geldiğinde ilk ne hissettin? Türk futbolu ile ilgili nasıl bir fikrin vardı, şu andaki fikrin nedir?
Takıma ilk geldiğimde güzel bir şeyler bekliyordum. Ankaragücü'nde yeni bir ekip oluştu. 15 kadar oyuncu gelmişti. Kulübün içinde güzel bir yapılanma var. Ankaragücü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. Başarılı olacağıma da inanıyorum.
"TARAFTARLARIMIZI İYİ BİR DÖNEM BEKLİYOR"
Sezon öncesi kamplar önemlidir. Bence çok değerli bir teknik adam olan Mustafa Dalcı ile nasıl bir iletişim kurdunuz ve sezon öncesi kamplarda atılan goller golcü isimlere ne hissettiriyor?
Kampta çok güzel vakit geçirdim. Hocamız, ekibi, arkadaşlarım... Açıkçası herkes bana çok yardımcı oldu. Kendimi de iyi hazırladım. Sezon için hazırım. Gol atmak her zaman motive eder. Ankaragücü taraftarlarını ve bizi bence iyi bir dönem bekliyor.
"BİTİREBİLECEĞİMİZ EN İYİ YERDE"
Bu sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'de iyi bir pozisyon elde etme planı var. Takım olarak nasıl bir hedefiniz var? Senden dinlemek isterim.
Şahsen görüşüm, takımımızın en iyisini yapması. Ben de bir forvet oyuncusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çok yeni bir takımımız var. Maç maç bakacağız. Tabii ki ligi iyi bir yerde bitirmek gibi bir hedefimiz var.
"MİNİMUM 10 GOLÜN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"
Yunanistan'daki performansın için neler söylersin? Birçok maçta güçlü bir Macheda gördük. Ayrıca bu sezon Ankaragücü'nde nasıl bir gol hedefin var?
İlk hedefim takımıma yardımcı olmak. Takımın bir parçayısım. Minimum gol beklentim 10 golün üstününe çıkmak. Her zaman, bir öncekinden daha iyisini yapmayı hedeflerim.
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ
Türkiye'de daha önce birçok üst düzey takımın gündemine geldin. Daha önce gerçekten de Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'ın bir ilgisi, teklifi olmuş muydu?
Bahsettiğiniz kulüplerden teklif almadım. Geçen sene de bazı kulüplerle anıldım. Ama kalmak istedim. Bu sene Türkiye'ye gelmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu.
"ALEX FERGUSON, 17 YAŞINDAYKEN BANA GÜVENDİ"
Manchester United altyapısından yetiştin ve sana profesyonel olarak ilk süre veren kişi Sir Alex Ferguson'du. Sir Alex Ferguson ile bir anını anlatabilir misin?
5-6 sezon oynadım. Çok uzun bir süreydi. Alex Ferguson ile çok anım oldu. Hangisini anlatsam? Beni 17 yaşındayken oynatması, güvenmesi çok önemliydi. Beni yanına çağırıp oynatacağını ifade etmesi, o yaşta bu şansa sahip olmam unutulmaz bir andı.
MACHEDA'NIN GÖZÜNDEN FERGUSON...
Kariyerinde birçok teknik direktör ile çalışma fırsatı buldun. Sir Alex Ferguson ile diğer teknik adamları ayıran farklar neler?
Kendisini dünyanın en iyilerinden biri yapan şey disiplinidir. Çalışma azmi çok önemliydi. Bana çok şey kattı. Bunun dışında çok organize bir teknik adamdı. Bu bence diğerlerinden onu ayıran şeylerdi.
"DE GEA İLE HALEN KONUŞUYORUZ"
İngiliz ekibi Manchester United'da kurduğun ve şu an devam eden arkadaşlıkların var mı? Kimlerle hala görüşüyorsun?
Manchester United'da çok sayıda arkadaşım oldu. Örneğin De Gea ile ile halen arkadaşız. Çok başarılı bir kaleci ve samimi bir dosttur kendisi.
"ALTYAPI VE TRANSFERLER DENGELİ OLMALI"
Manchester United, Sir Alex Ferguson döneminde altyapısından yetişen ve o oyuncularla büyük başarılar elde eden bir takımdı. Elbette transferler de yapılırdı ama iskelet hep altyapıdan gelenler olurdu. Şimdiyse çok büyük rakamlar harcanıyor ama başarı elde edilemiyor. Sence bu durumun nedeni nedir?
Bence altyapı United'ın en büyük güçlerinden biri. Yeniden başarı için A Takım'a oyuncu çıkarmaları gerekiyor. Tabii ki yeni oyuncular alabilirler. Ama bunu dengeli şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum.
"RONALDO, KUPALAR KAZANACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR"
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılacağı iddiaları var. Ronaldo'nun durumu için neler söylersin?
Ronaldo'nun bir takımda olması her zaman önemlidir. Kendi bileceği bir iş. Yaptığı seçimler çok önemli. Yaşı ilerledi. Kupalar kazanabileceği bir takıma gitmek istiyor diye tahmin ediyorum. Ama Ronaldo gibi değerli bir oyuncuyu herkes takımına almak ister.
"TÜRKİYE'DE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIM"
Yunanistan'daki dönemine ve son 3 yıldaki performansına baktığımızda istikrarlı bir Federico Macheda var. Bu istikrar devam edecek mi?
Pana'da güzel zamanlar geçirdim. 40 gol attım. Beni mutlu etti. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Gol adedi daha azdı. Burada güzel bir başlangıç yapacağıma inanıyorum. Ankaragücü için elimden gelenin en iyisini yapacağım.
KING, BALOTELLI, BERTOLACCI...
Spor Toto Süper Lig'de şu anda forma giyen ve çok samimi olduğun arkadaşların var mı? Kimler olduğunu paylayabilir misin lütfen?
Türkiye'de çok sevdiğim arkadaşlarım var. Örneğin; Kayserispor'da forma giyen Andrea Bertolacci, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olan Joshua King iyi arkadaşlarım arasında.
"KING, FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAKTIR"
King'i bize biraz anlatabilir misin? Fenerbahçe'de sence başarılı olacak mı, nedir fikrin?
Joshua King iyi futbolcu. Fenerbahçe'de de başarılı olur. Kaliteli bir insan ve kaliteli bir futbolcu. Onun için başarılı olacağına inanıyorum.
"OĞLUM BİR YANA, DÜNYA BİR YANA..."
Federico Macheda'nın iyi bir golcü olmanın dışında iyi bir aile babası olup olmadığını merak ediyorum. Oğlu ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Kendini iyi bir aile babası olarak görüyor musun?
Açıkçası oğlum benim bu dünyadaki en büyük mutluluk kaynağım diyebilirim. Kötü bir an yaşarsınız ve mutsuz olursunuz ya... İşte böyle bir durumda bile ona baktığımda dünya bir yana o bir yana oluyor. İyi bir aile babası olduğumu söyleyebilirim (gülerek).
"TARAFTARLARIMIZ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
Ankaragücü taraftarlarına Sporx aracılığıyla bir mesajın var mı?
İlk maçtaki atmosfer harikaydı. Taraftarlarımız beni heyecanlandırıyor. Bu sene bizi ciddi şekilde destekliyorlar. Böyle devam etsinler. Onlar bize her zaman destek olsun. Biz de futbolcular olarak taraftarlarımızı mutlu edelim.
FEDERICO MACHEDA İLE KISA KISA
Antrenman – Gelişim
Futbol – Hayat
Gol – Her şeyim
M.United – Aşk
Derbi – Tutku
Aile – Sevgi
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ