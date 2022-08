Federico Macheda: 'Beni ben yapan Alex Ferguson'

"ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İngiltere Premier Lig'de daha önce Manchester United forması giyen, Yunanistan macerasının ardından bu sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer olan Federico Macheda, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan İtalyan golcü, Premier Lig günleri, Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Joshua King, Ankaragücü'ndeki hedefleri ve birçok konuda konuştu. İşte Federico Macheda'nın Sporx'e yaptığı açıklamalar...Takıma ilk geldiğimde güzel bir şeyler bekliyordum. Ankaragücü'nde yeni bir ekip oluştu. 15 kadar oyuncu gelmişti. Kulübün içinde güzel bir yapılanma var. Ankaragücü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. Başarılı olacağıma da inanıyorum.Kampta çok güzel vakit geçirdim. Hocamız, ekibi, arkadaşlarım... Açıkçası herkes bana çok yardımcı oldu. Kendimi de iyi hazırladım. Sezon için hazırım. Gol atmak her zaman motive eder. Ankaragücü taraftarlarını ve bizi bence iyi bir dönem bekliyor.Şahsen görüşüm, takımımızın en iyisini yapması. Ben de bir forvet oyuncusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çok yeni bir takımımız var. Maç maç bakacağız. Tabii ki ligi iyi bir yerde bitirmek gibi bir hedefimiz var.İlk hedefim takımıma yardımcı olmak. Takımın bir parçayısım. Minimum gol beklentim 10 golün üstününe çıkmak. Her zaman, bir öncekinden daha iyisini yapmayı hedeflerim.Bahsettiğiniz kulüplerden teklif almadım. Geçen sene de bazı kulüplerle anıldım. Ama kalmak istedim. Bu sene Türkiye'ye gelmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu.5-6 sezon oynadım. Çok uzun bir süreydi. Alex Ferguson ile çok anım oldu. Hangisini anlatsam? Beni 17 yaşındayken oynatması, güvenmesi çok önemliydi. Beni yanına çağırıp oynatacağını ifade etmesi, o yaşta bu şansa sahip olmam unutulmaz bir andı.Kendisini dünyanın en iyilerinden biri yapan şey disiplinidir. Çalışma azmi çok önemliydi. Bana çok şey kattı. Bunun dışında çok organize bir teknik adamdı. Bu bence diğerlerinden onu ayıran şeylerdi.Manchester United'da çok sayıda arkadaşım oldu. Örneğin De Gea ile ile halen arkadaşız. Çok başarılı bir kaleci ve samimi bir dosttur kendisi.Bence altyapı United'ın en büyük güçlerinden biri. Yeniden başarı için A Takım'a oyuncu çıkarmaları gerekiyor. Tabii ki yeni oyuncular alabilirler. Ama bunu dengeli şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum.Ronaldo'nun bir takımda olması her zaman önemlidir. Kendi bileceği bir iş. Yaptığı seçimler çok önemli. Yaşı ilerledi. Kupalar kazanabileceği bir takıma gitmek istiyor diye tahmin ediyorum. Ama Ronaldo gibi değerli bir oyuncuyu herkes takımına almak ister.Pana'da güzel zamanlar geçirdim. 40 gol attım. Beni mutlu etti. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Gol adedi daha azdı. Burada güzel bir başlangıç yapacağıma inanıyorum. Ankaragücü için elimden gelenin en iyisini yapacağım.Türkiye'de çok sevdiğim arkadaşlarım var. Örneğin; Kayserispor'da forma giyen Andrea Bertolacci, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olan Joshua King iyi arkadaşlarım arasında.Joshua King iyi futbolcu. Fenerbahçe'de de başarılı olur. Kaliteli bir insan ve kaliteli bir futbolcu. Onun için başarılı olacağına inanıyorum.Açıkçası oğlum benim bu dünyadaki en büyük mutluluk kaynağım diyebilirim. Kötü bir an yaşarsınız ve mutsuz olursunuz ya... İşte böyle bir durumda bile ona baktığımda dünya bir yana o bir yana oluyor. İyi bir aile babası olduğumu söyleyebilirim (gülerek).İlk maçtaki atmosfer harikaydı. Taraftarlarımız beni heyecanlandırıyor. Bu sene bizi ciddi şekilde destekliyorlar. Böyle devam etsinler. Onlar bize her zaman destek olsun. Biz de futbolcular olarak taraftarlarımızı mutlu edelim.Antrenman – GelişimFutbol – HayatGol – Her şeyimM.United – AşkDerbi – TutkuAile – Sevgi