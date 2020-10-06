Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.



Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele verdiği organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.



Bugün oynanan maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle oldu:



8 Ekim Perşembe:



13.00 Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce



15.15 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket



17.30 Bornova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor



19.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket



