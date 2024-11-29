UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ilias Charalambous'un ekibi FCSB ile Jose Mendilibar'ın yönetimindeki Olympiakos 0-0 berabere kaldı.



Nationala Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmazken, FCSB'de Daniel Birligea 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Olympiakos'ta sakatlığı bulunan ve UEFA listesinde yer almayan Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte FCSB 10 puana ulaşırken, Olympiakos 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Olympiakos evinde Twente ile karşılaşırken, FCSB deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.



