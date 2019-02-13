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Fatih Terim, savunmanın liderini belirledi: Marcao!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ile rakip hakkında konuştu. Tüm planını galibiyet üzerine yaptı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim, savunmanın liderini belirledi: Marcao!
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13 Şubat 2019 13:47
Galatasaray'da teknik heyet perşembe gecesi oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Benfica maçına kilitlendi.

Portekiz ekibinin ligde Nacional'i 10-0 mağlup ettiği karşılaşma masaya yatırıldı. Antrenmanda da rakibin eksikleri ve etkileri üzerinde duruldu. Galatasaray'a Portekiz ekibi Chaves'ten gelen Marcao'ya Benfica'yla ilgili sorular soruldu.

Son 2 sezonda Benfica ile 4 kez karşılaşan Marcao rakip oyuncular hakkında detaylı bilgiler verdi.

SAMBACILAR GERİ GELİYOR

Trabzonspor maçında sakat olduğu için oynayamayan Mariano, dün idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Brezilyalı sağ bek, yarın yapılacak Benfica karşılaşmasında Linnes'in yerine ilk 11'de olabilir. Trabzon karşısında cezalı olduğu tribünde oturan Fernando'nun da Benfica maçında Donk'tan formasını geri alacağı belirtildi.

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