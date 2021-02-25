Fatih Terim: 'Kulaklarınızı dışarıya kapatın'

Erzurumspor ile cumartesi günü oynanacak lig maçında galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim bir yandan oyuncular üzerindeki stresi azaltmaya, diğer taraftan takımı 3 puana motive etmeye çalışıyor.



Dünkü antrenmanda oyuncularıyla kısa bir konuşma daha yapan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Alanyaspor karşılaşmasında oyun olarak rakibin çok gerisinde kalmalarının eleştirilmesi üzerine, "Kulaklarınızı dışarıya kapatın. Biz yine bildiğimiz gibi oynamaya ve kazanmaya devam edeceğiz. Sizden sadece Erzurum maçına konsantre olmanızı istiyorum" dedi. Fatih hoca aynı zamanda maçın ilk 11 kurgusunu da yapmaya çalışıyor. Karşılaşmaya yönelik bugün bir taktik prova gerçekleşeceği öğrenildi.



Bu kez geriden başlayacak



Alanya deplasmanında tercih edilen kontrollü oyunun aksine, Erzurumspor karşısında, kenar çizgilerinin çok daha fazla kullanılacağı ve önde baskıyla başlayacak bir hücum düzeni uygulanacak. Muslera, Alanya'nın önde presi nedeniyle ileriye sürekli olarak uzun top atmış ve takım Mohamed'i kullanarak çıkmaya çalışmıştı. Bu kez oyun kurulumu daha önce de olduğu gibi geriden, stoperlerle başlayacak. Teknik ekibin yaptığı rakip analizi ise bugün oyunculara videolu olarak gösterilecek.



