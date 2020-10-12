Fatih Terim: 'Gelecek 10 yıl tehdit altında'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, altyapılarda yaşanan sorunlar nedeniyle Türk futbolunun geleceğinin tehdit altında olduğu belirtti.



Altyapıya yatırım yapılmadığını belirten Terim, "Çok duyuyorum, Ozan gibi 2-3 genç çıksa altyapıdan kulüp kurtulur. Ben istemez miyim? Ozan Kabak'ın satışı sonrasında 11 milyon euronun yüzde kaçı altyapıya ayrılmıştır? Sıfır. Çünkü o anda yeni oyuncu alınması gerekir, ya da maaş ödenmesi gerekir, yahut da borç ödenir. Ozan Kabak'ı yetiştiren antrenörüm 2500 ile 4500 lira arası maaş alıyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan'lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu'yu düşünürsek, varın halimizi siz düşünün." şeklinde konuştu.



Altyapıda oyuncuların maça çıkamadığını söyleyen deneyimli hoca, "U17 takımlarının oynanmayacağı açıklandı. Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit altında. Bu oyuncular 7 aydır maç yapmıyor. Yerli teşvik sistemi niye işlemedi, yabancı sayısı ne olacak diye soranlara, ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun diyorum." dedi.



