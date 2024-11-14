Fatih Terim'den Kerem için paylaşım

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Milli futbolcunun kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Fatih Terim,ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada ise,sözleri yer aldı.Kerem, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. 26 yaşındaki futbolcu,demişti.Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.