Fatih Serkan Albayrak: "Bu maçta galip gelmek güzeldi"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Serkan Albayrak: 'Bu maçta galip gelmek güzeldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 20:17
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Bu maçta galip gelmek güzeldi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Albayrak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Zorlu bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Çünkü üst üste galip gelip puanlar alan bir takıma karşı oynayacaktık. Geçen sezon iç saha galibiyetleri alan bir takımdı. Bunun zorluklarını biliyorduk. Hafta içerisinde bunların üzerine çalıştık. Biz sezon başından beri savunmaya ağırlık veriyorduk. Son 2 maçtır da gol yemiyoruz. Bu maçta galip gelmek güzeldi. Bu zorlu hava şartlarında oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz zorlu bir rakip, güzel sonuçlar alan bir ekipti. Almış olduğumuz bu 3 puan bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Fatih Serkan Albayrak, yeni transferlerinin uyum sorununu atlatmasıyla daha iyi bir Konyaspor izlettireceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery