FESİH, TFF'YE YANSIDI

Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk transferinde düğüm çözülüyor.Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Hem iş insanı Turgay Ciner hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Öztürk Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. A Spor'un haberine göre 33 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisi sağlık kontrolünden geçecek ve kısa sürede imzalar atılacak.