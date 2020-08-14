Fatih Öztürk düğümü çözüldü, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Öztürk düğümü çözüldü, Galatasaray'a geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2020 12:50
Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk transferinde düğüm çözülüyor.

Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Hem iş insanı Turgay Ciner hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Öztürk Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. A Spor'un haberine göre 33 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisi sağlık kontrolünden geçecek ve kısa sürede imzalar atılacak. 

FESİH, TFF'YE YANSIDI







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için