Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiraladı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, milli futbolcu Güven Yalçın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A milli futbolcu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Genoa ile geçen sezon Serie B'de 22 maçta forma şansı buldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A milli futbolcu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Genoa ile geçen sezon Serie B'de 22 maçta forma şansı buldu.