Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa'dan Güven Yalçın'ı kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2023 20:21
Son güncelleme 08 Eylül 2023 21:21
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, milli futbolcu Güven Yalçın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A milli futbolcu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Genoa ile geçen sezon Serie B'de 22 maçta forma şansı buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery