Fas'ta Halilhodzic dönemi sona erdi

Fas Milli Takımı, teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Vahid Halilhodzic ile milli takımı Dünya Kupası'na hazırlama konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılık anlaşma ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir" denildi.
70 yaşındaki Halilhodzic, 2019'dan bu yana Fas'ta görev alıyordu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Vahid Halilhodzic ile milli takımı Dünya Kupası'na hazırlama konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılık anlaşma ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir" denildi.
70 yaşındaki Halilhodzic, 2019'dan bu yana Fas'ta görev alıyordu.
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