Fahrudin Ömerovic: ''İstek ve arzu bizi tura taşıdı''

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fahrudin Ömerovic: ''İstek ve arzu bizi tura taşıdı''
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19 Ocak 2024 00:23
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe'yi uzatma bölümü sonunda 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ömerovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi sakat oyuncuları olduğunu belirterek, "Aynı zamanda takım da biraz düşüşteydi. Öz güven kaybeden bir grup vardı. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Futbolcular, inanılmaz mücadele etti. Bazen olumsuz şeyler vardı ama o istek ve arzu bizi sonraki tura taşıdı. Kupada en zor maçımız oldu. Turu geçtik, mutluyuz ama lig bizim için daha önemli." diye konuştu.

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