Faaliyet Raporu'nda çıkan Diego Rossi gerçeği

Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ortaya çıktı.Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaaliyet raporunda dikkat çaken maddede "" açıklaması dikkatlerden kaçmadı.Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "" açıklaması yapılmıştı.Sarı lacivertli kulübün faaliyet raporu dışında herhangi bir şekilde duyurulmayan bu transferle ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.