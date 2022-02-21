Faaliyet Raporu'nda çıkan Diego Rossi gerçeği

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaliyet raporunda Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Faaliyet Raporu'nda çıkan Diego Rossi gerçeği
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21 Şubat 2022 02:34
Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaaliyet raporunda dikkat çaken maddede "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır." açıklaması yapılmıştı.

Sarı lacivertli kulübün faaliyet raporu dışında herhangi bir şekilde duyurulmayan bu transferle ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.



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