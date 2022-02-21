Faaliyet Raporu'nda çıkan Diego Rossi gerçeği

Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaaliyet raporunda dikkat çaken maddede "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." açıklaması dikkatlerden kaçmadı.
Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır." açıklaması yapılmıştı.
Sarı lacivertli kulübün faaliyet raporu dışında herhangi bir şekilde duyurulmayan bu transferle ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.
Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaaliyet raporunda dikkat çaken maddede "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." açıklaması dikkatlerden kaçmadı.
Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır." açıklaması yapılmıştı.
Sarı lacivertli kulübün faaliyet raporu dışında herhangi bir şekilde duyurulmayan bu transferle ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.