Evanilson'dan geldi ve Bournemouth 1-0 öne geçti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise 60.dakikada Matheus Cunha kaydetti. Cunha'nın uzaktan attığı gol dikkat çekti.

90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.



Dakikalar 120'yi gösterirken, Wolverhampton'ın şık golünü atan Matheus Cunha, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



WOLVERHAMPTON, PENALTILARDA ELENDİ



Wolverhampton, seri penaltı atışlarında rakibi Bournemouth'a 5-4 mağlup oldu ve kupadan elendi. Bournemouth ise adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada