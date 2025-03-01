FA Cup'ta Wolverhampton, penaltılarda elendi

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta, Bournemouth'a seri penaltı atışlarında 5-4 yenildi kupadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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FA Cup'ta Wolverhampton, penaltılarda elendi
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01 Mart 2025 20:59
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. 

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Evanilson'dan geldi ve Bournemouth 1-0 öne geçti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise 60.dakikada Matheus Cunha kaydetti. Cunha'nın uzaktan attığı gol dikkat çekti.  90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı. 

Dakikalar 120'yi gösterirken, Wolverhampton'ın şık golünü atan Matheus Cunha, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

WOLVERHAMPTON, PENALTILARDA ELENDİ

Wolverhampton, seri penaltı atışlarında rakibi Bournemouth'a 5-4 mağlup oldu ve kupadan elendi.  Bournemouth ise adını bir üst tura yazdıran takım oldu. 
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