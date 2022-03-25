F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu. Antrenman turlarında kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, rutin kontrolleri devam ettiği için sıralama turlarında yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 22:20
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan'da sıralama turları koşuldu.

Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik pistte yapılan sıralama turlarında, MP Motorsport takımının Brezilyalı pilotu Felipe Drugovich birinci oldu.

Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor'un ikinciliği elde ettiği mücadelede, Virtuosi Racing takımının Avustralyalı pilotu Jack Doohan üçüncü en iyi zamana imza attı.

Antrenman turlarında kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, rutin kontrolleri devam ettiği için sıralama turlarında yer almadı.

Organizasyonda cumartesi günü TSİ 15.30'da sprint yarışı, pazar günü TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.