Eyüpspor'un yeni hocası Arda Turan!

Eyüpspor, Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eski futbolcunun teknik direktörlük kariyeri başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'un yeni hocası Arda Turan!
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14 Nisan 2023 12:20
Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu.

Kulaksız,yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

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