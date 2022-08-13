Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadele kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Eyüpspor oldu.
Transfer döneminin flaş ekiplerinden Eyüpspor'da kaleci Harun Tekin'in yanı sıra Galatasaray'dan alınan Alpaslan Öztürk ile Ryan Babel maça ilk 11'de başladı. Ryan Babel 48 dakika sahada kaldı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada, ikinci yarıda Ryan Babel'in yerine oyuna giren Emeka Friday Eze kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Eyüpspor sezona 3 puanla başladı. Denizlispor ilk haftayı puansız geçti.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Samsunspor'a konuk olacak. Denizlispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Transfer döneminin flaş ekiplerinden Eyüpspor'da kaleci Harun Tekin'in yanı sıra Galatasaray'dan alınan Alpaslan Öztürk ile Ryan Babel maça ilk 11'de başladı. Ryan Babel 48 dakika sahada kaldı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada, ikinci yarıda Ryan Babel'in yerine oyuna giren Emeka Friday Eze kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Eyüpspor sezona 3 puanla başladı. Denizlispor ilk haftayı puansız geçti.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Samsunspor'a konuk olacak. Denizlispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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