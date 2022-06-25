Eyüpcan Öncü, Yukatel Merkezefendi'de

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Eyüpcan Öncü, Yukatel Merkezefendi'de
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25 Haziran 2022 16:32
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, forvet Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen 20 yaşında ve 2.03 metre boyundaki Eyüphan Öncü ile Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde sözleşme imzalandı.

Kulüp, 17 Haziran'da aynı takımdan transfer ettiği Arca Tülüoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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