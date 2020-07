Ewing: "Thibodeau, Knicks koçluğu için harika bir aday"

New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, Tom Thibodeau'nun Knicks'in bir sonraki başantrenörlüğü için "büyük bir aday" olduğuna inanıyor.



Thibodeau, Knicks koçluğu işi için en önde yer alan adaylardan biri. Ancak, basketbol operasyonlarının yeni başkanı Leon Rose'un işe alım sürecinde detaylı çalışması bekleniyor.



Knicks tarihinin tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Ewing, Thibodeau'nun neden elit düzeyde bir koç olduğunu açıkladı:



"Bence Tom Thibodeau harika bir koç. Oynadığımda ve onunla çalıştığımda onunla aynı ortamda bulunma fırsatı bulmuştum. Çok uzun yıllardan beri buralarda. Oyunu her yönüyle biliyor. Ekibinin her gece oynamaya hazır olması için yapması gereken her şeyi yapacaktır. Bence o iş için harika bir aday olacak."



Thibodeau, Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves ile 352-246 serisine sahip. Chicago ile 2011'de Yılın Koçu seçilmişti ve 1996'dan 2003'e kadar Knicks ile yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.