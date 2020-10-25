İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton evinde Everton ile karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-0'lık skorla kazandı.Southampton'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Ward-Prowse ve 35. dakikada Adams'tan geldi. 2 golün de asistini yapan golcü oyuncu Danny Ings, 117. Premier Lig maçında ilk kez bir maçta 2 asist yapmış oldu.Everton'da Lucas Digne, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından ilk yenilgisini alan Everton, 13 puanla zirvedeki yerini korurken, ilk 2 maçını kaybettikten sonra son 4 maçta 10 puan alan Southampton 5. sıraya yerleşti.Premier Lig'in 7. haftasında Southampton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacakken, Everton ise Newcastle United deplasmanına gidecek.