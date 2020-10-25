İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton evinde Everton ile karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-0'lık skorla kazandı.
Southampton'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Ward-Prowse ve 35. dakikada Adams'tan geldi. 2 golün de asistini yapan golcü oyuncu Danny Ings, 117. Premier Lig maçında ilk kez bir maçta 2 asist yapmış oldu.
Everton'da Lucas Digne, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından ilk yenilgisini alan Everton, 13 puanla zirvedeki yerini korurken, ilk 2 maçını kaybettikten sonra son 4 maçta 10 puan alan Southampton 5. sıraya yerleşti.
Premier Lig'in 7. haftasında Southampton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacakken, Everton ise Newcastle United deplasmanına gidecek.
Southampton'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Ward-Prowse ve 35. dakikada Adams'tan geldi. 2 golün de asistini yapan golcü oyuncu Danny Ings, 117. Premier Lig maçında ilk kez bir maçta 2 asist yapmış oldu.
Everton'da Lucas Digne, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından ilk yenilgisini alan Everton, 13 puanla zirvedeki yerini korurken, ilk 2 maçını kaybettikten sonra son 4 maçta 10 puan alan Southampton 5. sıraya yerleşti.
Premier Lig'in 7. haftasında Southampton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacakken, Everton ise Newcastle United deplasmanına gidecek.