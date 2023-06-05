Eskişehirspor: 'Küme düşme kaldırılsın!'

Amatör Lig'e düşen Eskişehirspor'da başkan Erkan Koca açıklamalarda bulundu.



Koca, küme düşmenin kaldırılmasını beklediklerini söyledi ve, "Eskişehirspor, tarihte ilk kez amatör kümeye düştü. Bunu yaşattığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. Türkiye'de yaşanan deprem sonrası oluşan durum sebebiyle bir haksızlık oluştu" ifadelerini kullandı.



TFF'ye bir dilekçe sunduklarını söyleyen Erkan Koca, "Bizim grubumuzdan 3 takım küme düştü, diğer gruptan 2 takım, yan gruptan 1 takım küme düşürüldü. Biz bunun haksızlık olduğunu söyledik. Lig bitince mücadelemizi masada sürdürmeye devam ettik. Küme düşen takımın başkanları ile dilekçe hazırlayıp TFF'ye sunduk. Süper Lig, Kulüpler Birliği ile görüştük ve gündeme getirilmesini sağladık. Bu hafta kararın açıklanacağını düşünüyorum. Küme düşmenin kaldırılmasını istiyoruz" sözlerini sarf etti.





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