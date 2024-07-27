Eski Karşıyakalı Hilliard İspanya'da

Karşıyaka'nın geçen sezon başında Euroleague ekibi Maccabi'den transfer ederek sezon bitmeden yollarını ayırdığı Darrun Hilliard, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eski Karşıyakalı Hilliard İspanya'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2024 16:45
Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'nın geçen sezon başında Euroleague ekibi Maccabi'den transfer ederek sezon bitmeden yollarını ayırdığı Darrun Hilliard, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile anlaştı.

Hilliard, Karşıyaka'da ligde 14 maçta 12.3 sayı, 3.8 asist , 2.9 ribaund, Şampiyonlar Ligi'nde 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

SPONSOR ARIYOR

Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'u kadroda tutup, Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson, Sean McDermott ile Muhsin Yaşar transferleriyle yıldızlar topluluğu kadro oluşturan Karşıyaka, 26 yıl sonra isim sponsorluğunu yenilemeyen Pınar'ın yerine yeni sponsor arayışında.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery