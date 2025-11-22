Eski Fenerbahçeli futbolcudan itiraf: 'Maskeyle Trabzonspor maçlarına gidiyordum'

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takım'la sadece bir kez resmi maç oynayan Hakan Çinemre, çarpıcı itiraflarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Hakan Çinemre, Fenerbahçe altyapısında oynadığı dönemle ilgili yaptığı Trabzonspor itirafıyla dikkat çekti. Hakan Çinemre'nin açıklamaları şöyle:
"KAR MASKESİYLE MAÇA GİDİYORDUM"
"Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir.
Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum."
