25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Eski Arsenal futbolcusu, maç sırasında hayatını kaybetti

Chichester City forması giyen 21 yaşındaki Billy Vigar, maç sırasında geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi. Arsenal altyapısında yetişen genç futbolcunun ölümü futbol dünyasında derin üzüntü yarattı.

calendar 25 Eylül 2025 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: arsenal.com
Arsenal'in eski U21 oyuncusu Billy Vigar, maçta yaşadığı beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.
 
İngiltere'nin 7. lig kulübü Chichester City'den yapılan açıklamada, Vigar'ın 20 Eylül Cumartesi günü oynanan Wingate & Finchley maçında sakatlanarak beyin hasarı geçirdiği bildirildi.
 
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki forvetin, komaya girdiği belirtilerek, "Salı günü, iyileşme şansını artırmak için bir ameliyata ihtiyacı vardı. Bu ameliyat yardımcı olsa da, sakatlığı onun için çok ağır oldu ve perşembe sabahı hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
 
Futbola Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 9 Ağustos'dan beri Chichester City forması giyiyordu.
 
İngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal hayatını kaybeden genç futbolcu için taziye mesajı yayımladı.
 
İngiliz basınına göre ligde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular Vigar'ın anısına siyah bant takacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
