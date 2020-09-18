Erzurumspor yeni transferlerini tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sezon takıma yeni kattığı transferler için toplu imza töreni düzenledi.



Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle antrenman sahasında kurulan platforma yapılan törende, futbolcular ve teknik heyet maske takıp, sosyal mesafeyi korudu.



Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, yaptığı açıklamada, yeni transflerle takımın Süper Lig'de başarılı bir grafik çizeceğini aktardı.



Geçtiğimiz yıl ortaya konulan başarıların bu sezonda devam edeceğine inandıklarını belirten Üneş, "Geçen yıl kupada son 8'e kadar yüseldik. Başarılı bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e çıktık. Geçen hatfada da lige Ankaragücü galibiyetiyle başladık. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in destekleri ve taraftarımızın katkılarıyla ligde yeni transferlerimizle önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise takıma yeni katılan futbolcuları tek tek tebrik ederek, ligde başarılar diledi.



Konuşmaların ardından yeni transferler Arvydas Novikovas, Mitchell Donald, Armando Sadiku, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Petrus Boumal, Kaan Kanak ve Muhammet Gönülaçar basın mensuplarına tanıtılarak imza attı.