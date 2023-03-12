Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Özgür Sert, 80. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Ligde altı maçın ardından kazanan Erzurumspor, puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Denizlispor ise 17 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Bodrumspor'a konuk olacak. Denizlispor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. 46 Muhammed Özkal), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 75 Özer Özdemir), Emre Sağlık (Dk. 90 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat Şaşi), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Alican Özfesli (Dk. 62 Özgür Sert), Lameira, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Celal Hanalp (Dk. 89 Eyüp Oshan)
Gol: Dk. 73 Özgür Sert, Dk. 80 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Dk. 19 Lameira (Erzurumspor FK)
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Özgür Sert, 80. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Ligde altı maçın ardından kazanan Erzurumspor, puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Denizlispor ise 17 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Bodrumspor'a konuk olacak. Denizlispor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. 46 Muhammed Özkal), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 75 Özer Özdemir), Emre Sağlık (Dk. 90 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat Şaşi), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Alican Özfesli (Dk. 62 Özgür Sert), Lameira, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Celal Hanalp (Dk. 89 Eyüp Oshan)
Gol: Dk. 73 Özgür Sert, Dk. 80 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Dk. 19 Lameira (Erzurumspor FK)
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