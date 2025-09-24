Trendyol 1.Lig'in 7. hafta maçında Erzurumspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Erzurumspor'un golünü mücadelenin henüz 1. dakikasında Mustafa Fettahoğlu kaydetti. Keçiörengücü'ne beraberliği getiren golü ise 88.dakikada penaltıdan Eduart Rroca attı.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 13 yaptı. Keçiörengücü, 9 puana yükseldi.



1. Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk edecek.