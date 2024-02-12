Ertuğrul Taşkıran'dan geçit yok

Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe karşısında kalesinde devleşti.
Başarılı eldiven tam 6 kurtarışa imza atarak takımının puan almasına önemli katkı verdi. Kalesinde iki gol görse de başarılı bir mücadele çıkarttı.
Fenerbahçe'de yetişen 34 yaşındaki file bekçisi, sarılacivertli ekibin şutlarında kalesinde duvar ördü.
Başarılı eldiven tam 6 kurtarışa imza atarak takımının puan almasına önemli katkı verdi. Kalesinde iki gol görse de başarılı bir mücadele çıkarttı.
Fenerbahçe'de yetişen 34 yaşındaki file bekçisi, sarılacivertli ekibin şutlarında kalesinde duvar ördü.