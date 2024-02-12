Ertuğrul Taşkıran'dan geçit yok

Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe karşısında kalesinde geçit vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ertuğrul Taşkıran'dan geçit yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 12:28
Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe karşısında kalesinde devleşti.

Başarılı eldiven tam 6 kurtarışa imza atarak takımının puan almasına önemli katkı verdi. Kalesinde iki gol görse de başarılı bir mücadele çıkarttı.

Fenerbahçe'de yetişen 34 yaşındaki file bekçisi, sarılacivertli ekibin şutlarında kalesinde duvar ördü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery