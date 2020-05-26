Trabzonspor'da gündem Sosa ve Novak'ın yeni sözleşme görüşmeleri oldu.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Haber61 TV'ye telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.Doğan Trabzonspor'un maçlara hazır olduğunu belirterekİfadelerini kullandı.Lig başladıktan sonra olası koronavirüs vakaları görülmesi durumunda ligin durdurulması görüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğandedi.Başkan Doğan kulübün mali durumuyla ilgili de bilgi vererekŞeklinde konuştu.Koronavirüs sürecinde Mikel dışında sorun çıkaran futbolcu olmadığını dile getiren Doğanİfadelerini kullandı.Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verirkenDedi.Sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ve Novak konusuna da değinen DoğanŞeklinde konuştu.