Trabzonspor'da gündem Sosa ve Novak'ın yeni sözleşme görüşmeleri oldu.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Haber61 TV'ye telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.
ŞAMPİYONLUK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Doğan Trabzonspor'un maçlara hazır olduğunu belirterek "Öncelikle tüm taraftarlarımızın bayramını kutlarım. Trabzonspor 12 Haziran'ı büyük bir heyecanla bekliyor. Biz daha önceden dediğimiz gibi devletimizin verdiği her türlü karara saygılıyız. Ligler oynanacak dendiyse oynanacaktır. Trabzonspor olarak biz hazırız, şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah 8. Şampiyonluğumuzu kazanacağız." İfadelerini kullandı.
LİG BAŞLADIYSA BİTECEK!
Lig başladıktan sonra olası koronavirüs vakaları görülmesi durumunda ligin durdurulması görüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan "Bu lig eğer başlayacaksa sonuna kadar oynanacak. Bunun dışında bir ihtimal söz konusu olamaz. Bu konuda gerekli görüşlerimizi de bildirdik.." dedi.
BU DÖNEMDE BİLE FUTBOLCULARA BORÇ YOK
Başkan Doğan kulübün mali durumuyla ilgili de bilgi vererek "Trabzonspor'un 3-4 yıllık bir program hazırlığı vardı. Biz bu program dahilinde çalıştık. Hesaplarımızı zaten güncellemiştik. Korona süreci sonrasında yine güncellemeye gidiyoruz. Trabzonspor her türlü duruma hazırlıklı. Eski dönemler tamamen bitti. Şu dönemde bile futbolculara 1 TL bile borcumuz yok. Bayram öncesinde tüm personelimizin alacaklarını yatırdık. Hesabınızı iyi yaparsanız bir sorun olmaz. Kendi şirketinizi nasıl yönetirseniz burada da onu yapıyoruz. Matematiğin kuralları belli. Burada abartılacak bir durum yok. Gerekli tedbirleri alıp güzel anlatırsan herkes de bunu anlar. Trabzonspor'un gelirleri bellidir. Gelirlerin üzerinde bir giderle yönetmeye kalkarsan ne olacağını herkes gördü." Şeklinde konuştu.
MİKEL DIŞINDA SORUN ÇIKARAN YOK
Koronavirüs sürecinde Mikel dışında sorun çıkaran futbolcu olmadığını dile getiren Doğan "Obi Mikel'in haricinde hiçbir futbolcuyla koronavirüs sürecinde sorun yaşamadık. Mikel konusunu da çözdük. Şuanda tüm futbolcular şampiyonluğa odaklanmış durumda." İfadelerini kullandı.
ÇOK ÖNEMLİ GENÇLER TRANSFER EDİLECEK
Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verirken "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Birçok genç isimle görüşüyoruz. Basına yansıyan hiçbir isim doğru değil. Ancak herhangi bir isim de vermem. Bunu kulübün menfaati için yapmıyoruz. Taraftarımız o nedenle mazur görsün. Trabzonspor bu dönem aksilik yaşanmazsa çok önemli genç isimleri kadrosuna katacak." Dedi.
AĞAOĞLU NOVAK VE SOSA İLE GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ve Novak konusuna da değinen Doğan "Sosa ve Novak konusunda da görüşmeler devam ediyor. İkisi de kalmak istiyor, biz de kalmalarını işitiyoruz. Başkanımız bugün Trabzon'a geliyor. Gerekli görüşmeleri kendileriyle yapacak. İnşallah güzel haberleri taraftarlarımıza vereceğiz." Şeklinde konuştu.
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Haber61 TV'ye telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.
ŞAMPİYONLUK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Doğan Trabzonspor'un maçlara hazır olduğunu belirterek "Öncelikle tüm taraftarlarımızın bayramını kutlarım. Trabzonspor 12 Haziran'ı büyük bir heyecanla bekliyor. Biz daha önceden dediğimiz gibi devletimizin verdiği her türlü karara saygılıyız. Ligler oynanacak dendiyse oynanacaktır. Trabzonspor olarak biz hazırız, şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah 8. Şampiyonluğumuzu kazanacağız." İfadelerini kullandı.
LİG BAŞLADIYSA BİTECEK!
Lig başladıktan sonra olası koronavirüs vakaları görülmesi durumunda ligin durdurulması görüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan "Bu lig eğer başlayacaksa sonuna kadar oynanacak. Bunun dışında bir ihtimal söz konusu olamaz. Bu konuda gerekli görüşlerimizi de bildirdik.." dedi.
BU DÖNEMDE BİLE FUTBOLCULARA BORÇ YOK
Başkan Doğan kulübün mali durumuyla ilgili de bilgi vererek "Trabzonspor'un 3-4 yıllık bir program hazırlığı vardı. Biz bu program dahilinde çalıştık. Hesaplarımızı zaten güncellemiştik. Korona süreci sonrasında yine güncellemeye gidiyoruz. Trabzonspor her türlü duruma hazırlıklı. Eski dönemler tamamen bitti. Şu dönemde bile futbolculara 1 TL bile borcumuz yok. Bayram öncesinde tüm personelimizin alacaklarını yatırdık. Hesabınızı iyi yaparsanız bir sorun olmaz. Kendi şirketinizi nasıl yönetirseniz burada da onu yapıyoruz. Matematiğin kuralları belli. Burada abartılacak bir durum yok. Gerekli tedbirleri alıp güzel anlatırsan herkes de bunu anlar. Trabzonspor'un gelirleri bellidir. Gelirlerin üzerinde bir giderle yönetmeye kalkarsan ne olacağını herkes gördü." Şeklinde konuştu.
MİKEL DIŞINDA SORUN ÇIKARAN YOK
Koronavirüs sürecinde Mikel dışında sorun çıkaran futbolcu olmadığını dile getiren Doğan "Obi Mikel'in haricinde hiçbir futbolcuyla koronavirüs sürecinde sorun yaşamadık. Mikel konusunu da çözdük. Şuanda tüm futbolcular şampiyonluğa odaklanmış durumda." İfadelerini kullandı.
ÇOK ÖNEMLİ GENÇLER TRANSFER EDİLECEK
Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verirken "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Birçok genç isimle görüşüyoruz. Basına yansıyan hiçbir isim doğru değil. Ancak herhangi bir isim de vermem. Bunu kulübün menfaati için yapmıyoruz. Taraftarımız o nedenle mazur görsün. Trabzonspor bu dönem aksilik yaşanmazsa çok önemli genç isimleri kadrosuna katacak." Dedi.
AĞAOĞLU NOVAK VE SOSA İLE GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ve Novak konusuna da değinen Doğan "Sosa ve Novak konusunda da görüşmeler devam ediyor. İkisi de kalmak istiyor, biz de kalmalarını işitiyoruz. Başkanımız bugün Trabzon'a geliyor. Gerekli görüşmeleri kendileriyle yapacak. İnşallah güzel haberleri taraftarlarımıza vereceğiz." Şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın