Ertuğrul Doğan: 'Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız'

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, "4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen futbol çalıştayı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, "Süper Lig oyuncu uygunluğu konusu yaş-yabancı konuları hakkında profesyonellerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Hakem organizasyonu ile alakalı içeride sunum devam ediyor. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı her ay yapmayı kararlaştırdığımız toplantı oldu. İlk bölüm verimli geçti. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi.
'HALKIN BİR GÜVEN PROBLEMİ OLDUĞU NET'
Yabancı hakem konusunun gündeme gelmediğini belirten Ertuğrul Doğan, "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" şeklinde konuştu.
'BAŞKANLAR CAMİALARI İLE SIKINTI YAŞIYOR'
Kulüplerin futbol yönetiminde daha etkin olmayı hedeflediğini vurgulayan Doğan, "Şirketleşme konusu var. Almanya modeli kulüp başkanlarına anlatıldı. Kulüp başkanlarımızın aklında da sorular var. Kulüplerimizde de başkan ve yönetimlerinde değişiklikler oluyor. Kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Başkanlar camiaları ile sıkıntı yaşıyor, genel bir problem olduğu net" açıklamasında bulundu.
'BU ÇALIŞTAYLARI HER AY YAPMAYI PLANLIYORUZ'
Yabancı futbolcu sayısının da gündeme geldiğini belirten Doğan, "Bugün üzerinden biraz geçildi. Bu çalıştayları her ay yapmayı planlıyoruz. Kulüp başkanları ve profesyonellerin katıldığı çalıştay her ay yapılacak. Önümüzdeki çalıştayda bunun raporunun çıkacağına inanıyorum. Son aşamaya gelindi, bazı görüşlerin de alınması lazım. Onlar da netleşince Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
'KULÜPLERİN TEK DERDİ, FUTBOLDAKİ ADALETİN VE HUZUR ORTAMININ SAĞLANMASI'
Merkez Hakem Kurulu yapılanmasıyla ilgili görüşleri de değerlendiren Ertuğrul Doğan, "Şahıs olarak kimsenin kulüplerle bir problemi yok. Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve huzur ortamının sağlanması. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulüp de bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın altında yatan şey bu işin düzelmesi. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazandırılmasını istiyor" dedi.
'KULÜP BAŞKANLARININ GENEL OLARAK ÇOĞU İŞ İNSANI'
Bir sonraki çalıştayın kasım ayında yapılacağını söyleyen Doğan, "Tahminen kasım ayının 3'üncü haftası gibi yapmayı planlıyoruz. İşin içine profesyonellerin katılması da çok iyi oldu. Kulüp başkanlarının genel olarak çoğu iş insanı. Bizim futbolu teknik olarak bilenler kadar bilmemiz teknik olarak mümkün değil. Tecrübelerimiz var ama futbolun sistemini bilen insanların bu işin içinde olması lazım. Daha çok bu insanları dinlemek lazım" diye konuştu.
'ZEMİNLERİMİZ BİRÇOK SAHADA ÇOK KÖTÜ'
Stat zeminlerinin de ele alındığını belirten Ertuğrul Doğan, "Topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz işin doğrusu birçok sahada çok kötü sizler de görüyorsunuz. Belki ortak firma belirleyip tüm Türkiye'de kontrollü tek bir yerden sağlanması için bugün fikirler verildi. Bunların bir an önce bir sonraki toplantıda çözülmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.
Ertuğrul Doğan: "Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız"
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolundaki sorunlara değindi. İstanbul'da bir otelde düzenlen futbol çalıştayı programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, kulüplerin problemlerini paylaştı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, "4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi.
