Ertuğrul Doğan: 'Büyükekşi'ye bunları soracağım'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş yenilgisi ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemleri ağır bir dille eleştirirken, "Kimse atamaların yapay zeka ile yapıldığı masalı anlatmasın. Akıl dışı şeyler yaşanıyor. Futbolda gram adalet kalmadı, kimsenin kimseye güveni yok. Milleti kandırıyorlar" dedi.
Ligde kötü günler geçiren bordo-mavili ekibin patronu, Beşiktaş müsabakasının VAR hakemi Alper Çetin'i Bardhi'ye verilmeyen penaltı pozisyonunda devreye girmediği için topa tuttu ve "Bu hakem yapay zeka ile atanmış. Nasıl bir zekadır? Kural hatası yapmış birini hangi mantık maçlara veriyor? Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.
Doğan takımın kötü gidişi, ekonomik sorunlar ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Milliyet'ten Cemal Ersen'in sorularını yanıtlayan Başkan Doğan'ın gündeme dair ifadeleri şöyle;
"BÜYÜKEKŞİ'DEN RANDEVU İSTEDİM"
-Son maçtaki VAR hakeminin Süper Lig'de görevi yok. Geçmişte kural hatası yapmış biri. Tutturmuşlar yapay zeka hikayesi. Federasyon başkanından randevu istedim, soracağım kendisine. Net söylüyorum kasıtlı yapıyorlar. Kimin yaptırdığını biliyorum ama onun ağzından duymak istiyorum. MHK üyesi Tolga Özkalfa aylardır İstanbul'a gitmiyor. Telefonla atama yapıyor. Federasyon başkanı bunu nasıl kabul ediyor? Beşiktaş maçındaki Bardhi'nin pozisyonunu hadi hakem görmedi. VAR ne iş yapıyor? Aklı ve vicdanı olan bu işlere girmez. Bu hakem için yapay zekadan ilk sırada çıkmış diyorlar. Ayıp, bari bunu bize söylemeyin.
"KİMSE BU HAKKI YİYEMEZ!"
-Fenerbahçe maçından sonra da söyledim. Ne bana, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a, ne Samsunspor'a, ne Adana Demirspor'a yapılsın hatalar. Yazık günah, kimin başına geliyorsa yazık. Sektöre bu kadar para harcanıyor. Kimse bu hakkı yiyemez. Bir maçı alıp karşı takıma vermenin izahı olamaz.
"ABDULLAH AVCI AYRILMAYACAK"
-Abdullah Avcı takımı şampiyon yaptı. Evet kötü günler geçiriyoruz. Gündemimizde ayrılık yok. Gelecek sezonun planını yapıyoruz. Trabzonspor alt yapıdan oyuncu çıkaran önemli kulüp. Teknik konulara giremem. Lakin şans bulan oyuncular iyi değerlendirmeli.
ABDÜLKADİR İÇİN: "İSTEMEYENİ TUTMAYIZ"
-Abdülkadir Ömür ayrılmak istedi. Trabzonspor'u istemeyeni tutmayız. Geçmişte 25 milyon eurodan söz ediliyordu. Kime göre? Menajerler mi? Rakam açıkladığımız gibi. Doğrusunu yaptık. Takıma birkaç takviye olacak. Ancak ayağımızı yorgana göre uzatmamız lazım.
"KASAYA 130 MİLYON EURO KOYUYORUM"
Başkan Doğan, 130 milyon euro tutarında bir kaynağı kasaya koyacağını açıkladı. Doğan, "Gelecek hafta 130 milyon euroyu geçen bir para sokuyorum kasamıza. Üstelik karşılıksız. Trabzonspor, SPK'ya açıldığından beri toplanan sponsorluk bedeli bu değil. 16 yıl yani. Biz bunu 8 ayda yaptık. Kalıcı kaynak yaratmalıyız. Mütevazı olmanın manası yok. Bu para gelmeseydi kulübün durumu ortadaydı. Doğma, büyüme Trabzonluyum. Bu göreve sıkıntı çekmek için geldim, hayıflanmıyorum. Aday olduğumda kulübün batakta olduğunu biliyordum. Ve gelmesem nereye gideceğini de. Başkan oldum, o dayağı yiyorum, yiyeceğimi biliyordum. Hepsine varım. Hatalarım da oldu, eksiğim de. Bu, beni ve camiayı bağlar. Trabzonspor'a asla yanlışım olmaz" dedi.
Ligde kötü günler geçiren bordo-mavili ekibin patronu, Beşiktaş müsabakasının VAR hakemi Alper Çetin'i Bardhi'ye verilmeyen penaltı pozisyonunda devreye girmediği için topa tuttu ve "Bu hakem yapay zeka ile atanmış. Nasıl bir zekadır? Kural hatası yapmış birini hangi mantık maçlara veriyor? Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.
Doğan takımın kötü gidişi, ekonomik sorunlar ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Milliyet'ten Cemal Ersen'in sorularını yanıtlayan Başkan Doğan'ın gündeme dair ifadeleri şöyle;
"BÜYÜKEKŞİ'DEN RANDEVU İSTEDİM"
-Son maçtaki VAR hakeminin Süper Lig'de görevi yok. Geçmişte kural hatası yapmış biri. Tutturmuşlar yapay zeka hikayesi. Federasyon başkanından randevu istedim, soracağım kendisine. Net söylüyorum kasıtlı yapıyorlar. Kimin yaptırdığını biliyorum ama onun ağzından duymak istiyorum. MHK üyesi Tolga Özkalfa aylardır İstanbul'a gitmiyor. Telefonla atama yapıyor. Federasyon başkanı bunu nasıl kabul ediyor? Beşiktaş maçındaki Bardhi'nin pozisyonunu hadi hakem görmedi. VAR ne iş yapıyor? Aklı ve vicdanı olan bu işlere girmez. Bu hakem için yapay zekadan ilk sırada çıkmış diyorlar. Ayıp, bari bunu bize söylemeyin.
"KİMSE BU HAKKI YİYEMEZ!"
-Fenerbahçe maçından sonra da söyledim. Ne bana, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a, ne Samsunspor'a, ne Adana Demirspor'a yapılsın hatalar. Yazık günah, kimin başına geliyorsa yazık. Sektöre bu kadar para harcanıyor. Kimse bu hakkı yiyemez. Bir maçı alıp karşı takıma vermenin izahı olamaz.
"ABDULLAH AVCI AYRILMAYACAK"
-Abdullah Avcı takımı şampiyon yaptı. Evet kötü günler geçiriyoruz. Gündemimizde ayrılık yok. Gelecek sezonun planını yapıyoruz. Trabzonspor alt yapıdan oyuncu çıkaran önemli kulüp. Teknik konulara giremem. Lakin şans bulan oyuncular iyi değerlendirmeli.
ABDÜLKADİR İÇİN: "İSTEMEYENİ TUTMAYIZ"
-Abdülkadir Ömür ayrılmak istedi. Trabzonspor'u istemeyeni tutmayız. Geçmişte 25 milyon eurodan söz ediliyordu. Kime göre? Menajerler mi? Rakam açıkladığımız gibi. Doğrusunu yaptık. Takıma birkaç takviye olacak. Ancak ayağımızı yorgana göre uzatmamız lazım.
"KASAYA 130 MİLYON EURO KOYUYORUM"
Başkan Doğan, 130 milyon euro tutarında bir kaynağı kasaya koyacağını açıkladı. Doğan, "Gelecek hafta 130 milyon euroyu geçen bir para sokuyorum kasamıza. Üstelik karşılıksız. Trabzonspor, SPK'ya açıldığından beri toplanan sponsorluk bedeli bu değil. 16 yıl yani. Biz bunu 8 ayda yaptık. Kalıcı kaynak yaratmalıyız. Mütevazı olmanın manası yok. Bu para gelmeseydi kulübün durumu ortadaydı. Doğma, büyüme Trabzonluyum. Bu göreve sıkıntı çekmek için geldim, hayıflanmıyorum. Aday olduğumda kulübün batakta olduğunu biliyordum. Ve gelmesem nereye gideceğini de. Başkan oldum, o dayağı yiyorum, yiyeceğimi biliyordum. Hepsine varım. Hatalarım da oldu, eksiğim de. Bu, beni ve camiayı bağlar. Trabzonspor'a asla yanlışım olmaz" dedi.