Erol Bulut, Trabzonsporlu yıldızı istiyor!

Bordo-Mavili ekibin Yunan yıldızı Bakasetas, takıma katıldığı ilk günden beri taraftarların sevgilisi oldu ve oynadığı futbolla kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan futbolcular arasında yer aldı. Yunan yıldızın sözleşmesi sezon bittiğinde sona erecek ve şu ana kadar Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Bakasetas'ın İngiltere'ye gitme ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bakasetas'ın devrede satılması gündemde. Bordo-Mavili yönetim, Yunan yıldızı para kazanmadan göndermek istemiyor. Bu doğrultuda gelecek iyi teklifler değerlendirmeye alınacak.
Eski kulübü AEK'nın sezon başından beri gündeminde yer alan 30 yaşındaki Yunan yıldız için eski hocası Erol Bulut da devrede. Bulut, İngiltere Championship'te Cardiff City'nin başında. İngiliz ekibi sezon başında Siopis'i renklerine bağlamıştı. Cardiff'in bonservis ödemeden bu transferi gerçekleştirmek istediği konuşuluyor.
Bakasetas'ın İngiltere'ye gitme ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bakasetas'ın devrede satılması gündemde. Bordo-Mavili yönetim, Yunan yıldızı para kazanmadan göndermek istemiyor. Bu doğrultuda gelecek iyi teklifler değerlendirmeye alınacak.
Eski kulübü AEK'nın sezon başından beri gündeminde yer alan 30 yaşındaki Yunan yıldız için eski hocası Erol Bulut da devrede. Bulut, İngiltere Championship'te Cardiff City'nin başında. İngiliz ekibi sezon başında Siopis'i renklerine bağlamıştı. Cardiff'in bonservis ödemeden bu transferi gerçekleştirmek istediği konuşuluyor.
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