19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-122'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-020'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-07'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Erol Bulut'tan tepkilere cevap!

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK yenilgisinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ekim 2025 20:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erol Bulut'tan tepkilere cevap!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu.

"İLK YARI İSTEDİĞİMİZ HİÇ BİRŞEYİ YAPAMADIK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını bununda maçı etkilediğini ifade etti. İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Bulut, bunun üzerine 2 gol bulduklarını söyleyerek, "İlk yarı istediğimiz hemen hemen hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem hücumda hem defansta olsun bunu yapamadık. Rakipten uzak agresif olmazsak sonuçta 3-4 olabiliyor. İkinci yarıdaki istek aruzu daha doğru yapmamız gereken işleri yaptık. 3-2 oldu ve 3'üncüyü de atabilirdik. Nitekim olmadı. İlk yarı kaybettiğiniz zaman ikinci yarıda galibiyeti gelmiyor. Bu da mağlup olmaya yol açtı. Bir haftadır buradayım. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcularımız en iyisini yapmak istedi bazen istiyorsunuz ancak sahaya yansıtamıyorsunuz. Bundan sonra daha yoğun çalışarak, takıma ne istediğimizi aşılamamız lazım. Maçtan önceki yorumumda zaten zor bir deplasman olduğunu söyledim. Burada bu sene Burak hoca ile birlikte iyi bir performans gösteren bir takım var. İyi transferler yaptılar. Bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar. İkinci yarıda biraz daha doğru oyun oynadığımızda skorun nereye gideceğini gördük. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileseydik skor böyle olmazdı" dedi.

'TARAFTAR BİLMEDİKLERİ ŞEYE TEPKİ GÖSTERİYOR'

Erol Bulut, bir dönem Gaziantep FK'da çalışıp sonrasında ayrılması ile ilgili taraftarın tepkisi üzerine, tepkileri doğal karşıladığını ancak taraftarın bilmediği şeyler olduğunu söyledi. Ayrılırken gereken fedakarlığı yaptığını belirten Bulut, "Taraftar konusunda yeterince konuştum aslında. Doğal olarak tepki gösteriyorlar ancak bilmedikleri bir şeye tepki gösteriyorlar. Ben detaya girmek istemiyorum. Elini taşın altına nasıl koyulur ben Gaziantep'te bunu sergiledim. Ben ayrıldığımda kulüp için neler yaptım ancak işine gelmiyor kimsenin. Taraftar doğal olarak tepki gösteriyor. Allah biliyor. Bu kulübe giderken neler bıraktım onu da açıklasınlar. Ben burada açıklamak istemiyorum. Tepkilere, bilmedikleri şeye gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

