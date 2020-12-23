Erol Bulut: 'Takımın yarısı yok'

Teknik Direktörümaçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Kazanmak için oynayacaklarını kaydeden teknik adam, "Başakşehir'de 3 yılım geçti. Güzel başarılara imza atıldı. Bu durumda bizim de katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için çalışıyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz." dedi.Eksiklere dikkat çeken Erol Bulut, "Şükürler olsun elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz ve inşallah 3 puan alacağız." ifadelerini kullandı.