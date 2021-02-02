Erol Bulut: "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Erol Bulut: 'İstediğimiz oyunu oynayamadık'
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02 Şubat 2021 18:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Bulut, "Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Luiz Gustavo'nun sakatlığı için de bilgi istenen teknin adam, "Gustavo bu takım için çok önemli. O çıktıktan sonra 2. yarıda baskıyı daha çok yedik, durumu İstanbul'a dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.





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