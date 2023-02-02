Erol Bilecik: "Düdüğünü astırmayı MHK da isteyecek"

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik, Adana Demirspor maçının ardından twitter'da paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bilecik: 'Düdüğünü astırmayı MHK da isteyecek'
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02 Şubat 2023 23:36
Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik, Adana Demirspor karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın maçı katletmek için sahaya çıktığını söyleyen Bilecik, şu sözleri kullandı:

"Utanç dolu akşamın ardından;
Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum..💛💙

Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir!

FENERBAHÇE camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!"

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