Ermenistan, sahasında İrlanda'yı iki golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 2. maçında Ermenistan, İrlanda'yı konuk etti.



Vazgen Sargsyan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ermenistan, 2-1'lik skorla kazandı.



Ermenistan'a galibiyeti getiren golleri dakika 45+1'de penaltıdan Eduard Spertsyan ile 51. dakikada Grant Leon Ranos kaydetti.



İrlanda'nın tek golünü ise dakika 57'de Evan Ferguson attı.



Bu sonucun ardından Ermenistan, puanını 3 yaptı. İrlanda, 1 puanda kaldı.



Grubun bir diğer maçında Ermenistan, Macaristan deplasmanına gidecek. İrlanda, Portekiz'e konuk olacak.