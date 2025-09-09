09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
1-145'
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-045'
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-244'
09 Eylül
Norveç-Moldova
5-0DA
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
1-245'
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
0-045'
09 Eylül
Fransa-İzlanda
0-143'
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-030'
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Ermenistan, sahasında İrlanda'yı iki golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 2. maçında Ermenistan, sahasında İrlanda'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 09 Eylül 2025 21:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ermenistan, sahasında İrlanda'yı iki golle geçti!
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 2. maçında Ermenistan, İrlanda'yı konuk etti.

Vazgen Sargsyan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ermenistan, 2-1'lik skorla kazandı.

Ermenistan'a galibiyeti getiren golleri dakika 45+1'de penaltıdan Eduard Spertsyan ile 51. dakikada Grant Leon Ranos kaydetti.

İrlanda'nın tek golünü ise dakika 57'de Evan Ferguson attı.

Bu sonucun ardından Ermenistan, puanını 3 yaptı. İrlanda, 1 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Ermenistan, Macaristan deplasmanına gidecek. İrlanda, Portekiz'e konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
