Erman Toroğlu: 'Rıdvan Dilmen ve Serdar Tatlı...'

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-0 yenildiği maçı eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.



Erman Toroğlu canlı yayın sırasında "Üç gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim, bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin." dedi.



Ayrıca Erman Toroğlu "Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.



