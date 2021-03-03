Erman Toroğlu: "Rıdvan Dilmen ve Serdar Tatlı..."

Eski hakem Erman Toroğlu, Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Erman Toroğlu: 'Rıdvan Dilmen ve Serdar Tatlı...'
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03 Mart 2021 22:56
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-0 yenildiği maçı eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.

Erman Toroğlu canlı yayın sırasında "Üç gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim, bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin." dedi.

Ayrıca Erman Toroğlu "Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.



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