İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, performansıyla Ada'yı sallamaya devam ediyor. Haaland, özellikle iç sahadaki maçlarda çok başarılı görünüyor. Golcü isme, Fransız basını da kayıtsız kalmadı ve tam puan verdi. Haaland, L'Equipe tarafından tam puan verilen 14. oyuncu olarak kayıtlara geçti.



HAALAND REKOR KIRDI



Erling Haaland, Premier Lig'de üst üste üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olurken şimdiden bir çok rekoru kıracağının da sinyalini verdi. Haaland, bu alanda da kırılması zor bir rekora imza attı.



Oynadığı sekiz maçta attığı 14 gol ve üç asist kaydeden Haaland, böylece takımının attığı gollerin % 58,62'sine imza atmış oldu.



FRANSIZLAR DAHİ TAM PUAN VERDİ



Öte yandan Haaland'ın performansını inceleyen ve futbolculara tam puanı kolay kolay vermemesiyle bilinen Fransız yayın organı L'Equipe, Haaland'a 10 üstünden 10 puan verdi.



MESSI'NİN BİLE LİSTEYE GİREMEDİĞİ OLDU



Gazetenin 22 yaşından daha küçük 13 futbolcuya tam not vermesi dikkatten kaçmadı. Söz konusu listeye Lionel Messi iki kez girmişti. Arjantinli yıldızın Ballon d'Or ödülünü kazansa bile uzun süre listede yer alamadığı dönemler de oldu.



Haaland ve Messi'nin dışında tam puan alan oyuncuların bulunduğu listede Robert Lewandowski, Carlos Eduardo, Neymar, Dusan Tadic, Lucas Moura, Serge Gnabry, Kylian Mbappe gibi isimler de yer alıyor.



FODEN'A 9.9 NOT VERİLDİ



Bu arada United'ı 6-3 yendikleri maçta 3 gol atan Phil Foden'a ise 9.9 not verildi. 21. yüzyılda, Fransız gazetesinden hat-trick yapmadan iki oyuncudan fazla isim tam not alamadı.





