'Erling Haaland, Ballon d'Or'u kazanabilir'

Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan, kulüp resmi sitesine bir röportaj verdi.



Deneyimli yıldız, röportajında, takıma bu sene katılan ve inanılmaz bir performans ortaya koyan Erling Haaland için de övgü dolu ifadeler kullandı.



İlkay, "Erling Haaland'ın kalitesi var, bunu herkes görebiliyor. Zaten birçok özelliği mevcut. Daha da ileriye gitmesi için çok çalışması gerektiğini de biliyor" ifadelerini kullandı.



Haaland için sözlerine, "Bence o özel bir şey ve dahası alçakgönüllü" diye devam eden 31 yaşındaki futbolcu, "Eminim bunlar onu daha da geliştirecektir. Sadece bu sezon için değil, önümüzdeki sezonlar için de. Yıllar içinde inanılmaz bir oyuncu olacak. Zaten öyle ama daha da yükselecek ve bence bu Ballon d'Or'u kazanma şansını arttıracaktır" dedi.



Borussia Dortmund'dan transfer edildikten sonra Manchester City kariyerine olağanüstü bir başlangıç yapan Erling Haaland, çıktığı 14 maçta, 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.





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