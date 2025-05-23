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Eric McCollum: "Bu anlar için çok çalıştım!"

Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 20:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eric McCollum: 'Bu anlar için çok çalıştım!'
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EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Eric McCollum, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU ANLAR İÇİN ÇALIŞTIM!"

"Gerçekten çok çalıştık buraya gelmek için. Hiç burada olmamıştım ama bu anlar için ben kendimi eğittim her zaman. Büyük şutları atmak benim için normal...

3. çeyrekte biraz skor bulmakta zorlanıyorduk. Benim bir şeyler yapmam gerekiyordu. Pazar günü daha iyi olacağım.

Nunn'ın MVP olmasının bir sebebi var. Gerçekten harika bir oyuncu. Ona baskı kurmaya, durdurmaya çalıştık. Kendrick Nunn savunması bir takım eforuydu."


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