Erencan Yardımcı: ''Eksik kaldığınızda Fenerbahçe atıyor ağabey''

Pendiksporlu futbolcular Serkan Asan ve Erencan Yardımcı, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonunda konuştu.



Serkan Asan, "İyi hazırlanmıştık, ilk yarı oynadığımız oyunun karşılığını aldık ama ikinci yarıda olmadı. Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız, inşallah bu takım ruhuyla ligde kalacağız. Beraberlik golü dönüm noktası olabilir ama pes etmememiz gerekiyordu." dedi.



Erencan Yardımcı ise, "Oyuna iyi başladık ama ikinci yarıda istediklerimizi yapamadık. Ben oyuna girdiğimde takımımız eksik kaldı. Eksik kaldığınızda da Fenerbahçe atıyor ağabey..." ifadelerini kullandı.





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