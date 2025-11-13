Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde de yok!

Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların cezaları açıklandı.
Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak.
Eren Elmalı, sıradaki Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak, Aralık sonunda takıma dönecek.
Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
