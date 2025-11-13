13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde de yok!

PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak. Eren Elmalı, sıradaki Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak, Aralık sonunda takıma dönecek.

calendar 13 Kasım 2025 16:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların cezaları açıklandı.

Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
