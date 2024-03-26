Erden Timur: 'O hesabın FETÖ bağlantısı var'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, önceki gün sosyal medyada yayılan "1 Mart Hakem Toplantısı" görüntülerine dair açıklamalarda bulundu.
İlgili videoyu sosyal medya platformu X'te yayan hesabın FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyleyen Erden Timur, şu ifadeleri kullandı;
"O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."
İlgili videoyu sosyal medya platformu X'te yayan hesabın FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyleyen Erden Timur, şu ifadeleri kullandı;
"O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."