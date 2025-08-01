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Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu!

Hull City, John Lundstram'ın ardından Trabzonspor'dan Enis Destan'ı da kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 01 Ağustos 2025 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 20:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu!
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İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Daha önce John Lundstram'ı kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA 

Trabzonspor, transferi resmi olarak duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

21 yaşındaki golcüyle Hull City arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Trabzonspor, Enis Destan'ın ileride gerçekleşecek olası bir satışından %50 pay alacak.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta görev alan Enis Destan, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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