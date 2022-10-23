Engelli sporcunun 15 yıllık basketbol aşkı

Bedensel engelli Havva Selvihan Uzun, 15 yıldan bu yana giydiği milli formayla istikrarlı performansı ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.



Belinde su kesesiyle doğan ve kesenin patlaması sonucu 1,5 aylıkken engelli kalan Havva, ailesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında basketbolla tanıştı.



Sporla tanıştıktan sonra hayata yeniden tutunan Havva (28), gösterdiği performansla 13 yaşında milli takıma seçildi.



Milli takım formasıyla sayısız maça çıkan Havva, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 68 Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor kulüplerinin formasını giydi.



Bir çocuk annesi Havva, spordaki başarısının yanı sıra Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümündeki eğitimini sürdürüyor.



Havva Selvihan Uzun, sezon başında transfer olduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarısı için ter döküyor.



"Benim için kızımdan sonraki en önemli şey basketbol"



Milli oyuncu Havva Selvihan Uzun, AA muhabirine, 12 yaşından bu yana tekerlekli sandalye basketbol takımlarında görev aldığını söyledi.



Küçük yaşlardan bu yana milli takım formasını büyük bir gururla giydiğini anlatan Havva, "Milli takımda olmak sandalyede olmakla aynı şey aslında. Kendimi özgür bir kuş gibi hissediyorum. Milli takımda 4 numaralı formamla ilk beşte temsil ediyorum. Benim için kızımdan sonraki en önemli şey basketbol." diye konuştu.



Havva, milli takımda kalıcı olmasını düzenli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirtti.



Hem kulübü hem de milli takımın başarısı için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Havva, şunları kaydetti:



"Kadın milli takımıyla 2018'de Avrupa şampiyonu olduk. Yine milli takımla üçüncülüğüm oldu. Gittiğim Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu maçlarında 6 kez üst üste en iyi sporcu ödülünü aldım."





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